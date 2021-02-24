ذي قار .. إصابة 32 طبيباً بكورونا

كشف مصدر طبي بدائرة صحة محافظة ذي قار ، اليوم الأربعاء ، عن عدد الأطباء المصابين بفيروس كورونا في المحافظة .

وذكر المصدر ، أن "عدد الأطباء المصابين بفيروس كورونا في محافظة ذي قار بلغ 32 طبيباً ، غالبيتهم تم إدخالهم إلى مراكز الشفاء لغرض معالجتهم" لافتاً إلى أن "من بين المصابين أطباء كبار معروفين على مستوى العراق"

وبين المصدر ، أن "المصابين الذين تم إدخالهم مراكز العلاج يبلغ عددهم 17 طبيباً ، فيما يتعالج قرابة 15 مصاباً من الأطباء داخل منازلهم كون إصابتهم خفيفة ولا تتطلب إدخالهم مركز علاج كورونا"