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الفريق الدولي الخاص بالتحقيق في جريمة سبايكر يلتقي الامن النيابية


التقى الفريق الدولي الخاص بالتحقيق في جريمة سبايكر لجنة الامن والدفاع النيابية اليوم الثلاثاء.

وقالت اللجنة في بيان، إن "رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية محمد رضا آل حيدر استقبل اليوم الثلاثاء الفريق الدولي الخاص بالتحقيق في جريمة سبايكر"،

مؤكداً أن "آل حيدر اثنى على الجهود التي بذلها فريق التحقيق من اجل ان يعرف العالم بأسره الوجه الحقيقي لعصابات داعش الارهابية".

واكد آل حيدر أن "العراق فجع بهذه الجريمة التي راح ضحيتها الآلاف من الشهداء"، معرباً عن استعداد اللجنة "للتعاون مع الفريق لانجاح عمله وتسهيل مهمته".

وطالب رئيس لجنة الامن بأن "يكون للمجتمع الدولي دور مهم في تجفيف منابع الارهاب خصوصا الحواضن لهذه الجماعات الارهابية التي تسعى لزعزعة امن العراق والعالم".

من جانبه، عبر رئيس فريق التحقيق في جريمة سبايكر التابع للأمم المتحدة عن "شكره وامتنانه على هذا اللقاء وما لمسه من تعاون من لجنة الامن والدفاع"، داعيا الى "عقد لقاءات اخرى بهدف تنسيق العمل المشترك".

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