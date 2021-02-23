قيادي بتحالف القوى: لا يمكن اختزال المشهد السياسي بالحلبوسي

أكد القيادي بتحالف القوى صباح الكربولي، الثلاثاء، أنه لا يمكن اختزال المشهد السياسي برئيس التحالف محمد الحلبوسي، مشيرا إلى أن هناك قوى متعددة نافذة في المجتمع السني ولا وجود للزعامة.

وقال الكربولي في حوار ، إنه “لا يمكن اختزال المشهد السياسي برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”، مشيرا إلى أن “كل رؤساء مجلس النواب واجهوا عداء من مكونهم”.

وأضاف، أن “هناك قوى متعددة نافذة في المجتمع السني ولا وجود للزعامة”، معتبرا ان “معاداة الحلبوسي قد تكون بسبب نقله القرار السني للانبار”.

ولفت الكربولي إلى ان “الجمهور السني لم يجن شيئا من الصقور والحمائم”، مؤكدا أنه “لا يوجد “صقور” سنة في الواقع السياسي وقيادات الجيل السني الاول لم تقدم شيئا ملموسا”. ا