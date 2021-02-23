الفتح: اي زيادة لـ “الناتو” في العراق يجب ان تكون عبر مصادقة البرلمان

اكد النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي، الثلاثاء، ان اي زيادة لقوات حلف الناتو في العراق يجب ان تكون من خلال مصادقة البرلمان على هذه الزيادة، لافتا الى ان العراق ليس بحاجة الى اي قوات اجنبية بل ينبغي تطبيق قرار مجلس النواب القاضي باخراج القوات الاجنبية من الاراضي العراقية.

وقال الزاملي في حديث صحفي ان “زيادة قوات حلف الناتو لم تحدث بشكل فعلي، لكن هناك قرار بزيادتها داخل العراق، اذ ماكان هناك اتفاقية مع الحكومة العراقية”.

واضاف ان “زيادة قوات الناتو في العراق يجب ان تكون بموافقة مجلس النواب، من خلال مصادقته على اتفاقية الحكومة على زيادة هذه القوات”.

وأشار الزاملي ان “وضع العراق ليس بحاجة الى تصعيد جديد، اذ لايحتاج الى دخول اي قوات اجنبية في وقت صوت فيه البرلمان على اخراج كامل القوات الاجنبية من الاراضي العراقية”.