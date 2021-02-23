ذي قار تسجل 19 اصابة جديدة بكورونا لاطفال دون 15 سنة

سجلت دائرة صحة ذي قار، اليوم الثلاثاء، 19 اصابة بفيروس كورونا لاطفال دون 15 سنة في المحافظة.

وقال مصدر طبي في ذي قار ان "نتائج التحليل المختبري اثبتت تسجيل 19 اصابة بفيروس كورونا لاطفال دون 15 سنة، وهذا مؤشر يسجل لاول مرة في المحافظة منذ اكثر من 5 اشهر".

واضاف ان "دائرة صحة ذي قار ارسلت عينات من فحوصات الاطفال المصابين الى مختبرات بغداد للتاكد فيما اذا كانت الاصابات بالسلالة الجديدة".

واشار الى ان "عدد الفحوصات التي اجريت لاطفال دون 15 سنة في المحافظة 67 طفل مشتبه بإصابتهم بكورونا، اثبت تسجيل 19 اصابة بينهم".