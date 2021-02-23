ذي قار تسجل 319 اصابة جديدة بكورونا.. فماذا عن الوفيات؟

سجَلت محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا كبيرا بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، فيما انخفضت حالات الشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

‏‎وقال مصدر طبي ان "نتائج التحليل المختبري أثبتت تسجيل 319 اصابة جديدة بفيروس كورونا، وفاة حالة واحدة وهذه اول مرة منذ اكثر من 5 اشهر تسجل المحافظة الاصابات باعداد كبيرة، فيما سجلت الفحوصات المختبرية تحسن حالة 176 مصاباً بالفيروس في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية".

واضاف المصدر ان "عدد الفحوصات التي اجريت في المحافظة بلغت 1036 فحصا لأشخاص مشتبه باصابتهم بالفيروس"، مبينا ان "هذه الإصابات توزعت بين اقضية ونواحي المحافظة".

وارتفع المجموع التراكمي للإصابات الى 27761 حالة منذ ظهور الوباء، فيما بلغ عدد حالات الشفاء الكلي في المحافظة 24275 حالة شفاء منذ ظهور الوباء.