وزير الصحة يزف خبراً ساراً للشعب العراقي بشان لقاحات كورونا

زف وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الثلاثاء، خبراً ساراً للشعب العراقي بشان لقاحات كورونا.

وقال التميمي في تصريحات إن "الطائرة المحملة باللقاح الصيني ستصل العراق في الأول من آذار المقبل"، مضيفا ان "لقاح سينوفارم الصيني هو أول لقاح سيدخل العراق الإثنين المقبل".

وبين، أن "منح اللقاح للمشمولين في جميع المحافظات العراقية مجاناً"، مشيراً إلى أن "جميع القرارات بشأن كورونا تتخذ بعيداً عن أي جانب سياسي".

وعبر وزير الصحة عن "قلقه من زيادة نسبة إصابة الأطفال ب‍كورونا المتحور في العراق".