القبض على متهمين احدهم بالارهاب في ميسان

اعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض متهمين احدهم وفق جريمة الارهاب في المحافظة.

القيادة قالت في بيان ان "مفارز شرطة ميسان تمكنت من القبض على (٦) متهمين من بينهم متهم مطلوب وفق جرائم الارهاب لارتكابه جريمة إطلاق النار على دور المواطنين (ما يعرف بـــ الدكة العشائرية) ضمن قاطع مسؤولية مركز شرطة الميمونة، فضلا عن القبض على متهمين وفق احكام المادة (٤١٣) جرائم التهديد، ومتهم مطلوب وفق المادة (٢٤٠) ضمن قاطع مركز شرطة السلام".

واضاف البيان انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم اصولياً".