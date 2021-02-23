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ايران تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال الشهيدين قاسم سليماني و أبو مهدي المهندس


كشف قائد الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، اليوم الثلاثاء، إن القنبلة التي استخدمتها القوات الأمريكية في اغتيال الشهيدين قاسم سليماني و أبومهدي المهندس ورفاقهما، "لم تكن قنبلة عادية".

وقال باقري، ان "القنبلة التي استخدمتها القوات الأمريكية في اغتيال قاسم سليماني وأبومهدي المهندس ورفاقهما، لم تکن قنبلة عادية، بل قنبلة يتم بها استهداف المعدات المدرعة، وهي تخترق الفولاذ بسمك 30 سانتيمترا، كي يتم تقطيع أجسادهم إربا إربا".

وتابع: "الشهيد سليماني ضيف أجنبي دخل العراق بدعوة رسمية من رئيس الوزراء العراقي، وكان يحمل رسالة إلى السعودية، ووصل العراق عبر طائرة مدنية في زيارة علنية".

ولفت باقري إلى أن "عملية اغتياله "انتهاك لسيادة العراق، وللحقوق الدبلوماسية، وهي إرهاب دولة وجريمة اعترفت بها أمريكا بنفسها، وساعدتها في ذلك القواعد الأمريكية في السعودية وقطر، والإمارات والبحرين، تلك القواعد في تلك الدول قدمت ل‍أمريكا المعلومات الاستخباراتية".

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