الشيخ قيس الخزعلي بشأن قصف الخضراء: نمتلك معلومات قد نفصح عنها في الوقت المناسب

كشف الأمين العام لعصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الثلاثاء، إنه يمتلك معلومات قد يفصح عنها في الوقت المناسب بشأن استمرار عمليات قصف البعثات الدبلوماسية.

وقال الخزعلي عبر تغريدة على منصة تويتر، إن "استمرار استهداف المنطقة الخضراء رغم القرار الواضح من الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية، وبهذه الكيفية التي يحدث فيها في كل مرة سقوط صواريخ على المناطق السكنية دون حدوث أي إصابات حقيقة أو خسائر في السفارة، تضع الكثير من علامات الاستفهام حول الجهة المستفيدة من ذلك".

واضاف، "بالنسبة لنا، فنحن نمتلك معلومات قد نفصح عنها في الوقت المناسب".