رئاسة البرلمان: الفصل التشريعي لا ينتهي قبل التصويت على الموازنة

قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير الحداد، اليوم الثلاثاء، إن الفصل التشريعي لا ينتهي قبل التصويت على قانون موازنة 2021.

وذكر الحداد في تصريحات ، ان مجلس النواب بعطلته التشريعية، وهو مستمر في فصله التشريعي الحالي لعدم الموافقة على مشروع قانون الموازنة، الذي عرض أثناء الفصل وبالتالي لا ينتهي الفصل التشريعي قبل التصويت على الموازنة".

وأضاف أنه "في حالة إقرار الموازنة قبل الثالث من آذار فستكون العطلة من تاريخ الموافقة فقط، حيث سيبدأ المجلس فصلاً تشريعياً جديداً، ولا يمكن تعويض العطلة"،

مشيراً الى أن "شكل جلسات المجلس سيكون حسب الإجراءات المتخذة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وخلية الأزمة النيابية، مع الالتزام التام بإجراءات الوقاية".