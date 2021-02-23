القبض على 5 تجار مخدرات في الأنبار

اعنلت قيادة شرطة محافظة الانبار، اليوم الثلاثاء، القبض على مجموعة من المتهمين يقومون بالمتاجرة وبيع الحبوب المخدرة في المحافظة.

المكتب الاعلامي للقيادة قال في بيان ان "قيادة شرطة محافظة الانبار عملت بجهود استثنائيه خلال مقارعة ومقاتلة العصابات الاجراميه في معارك التحرير ومشاركتها في كافة المعارك والتي انتهت بالانتصار وهزيمة هذه التنظيمات الار هابيه وتحرير مدن واقضية محافظة الانبار من دنسهم وكذلك عملت شرطة محافظة الانبار على بسط الاستقرار الامني وعودة النازحين ومطاردة الجريمه بكل انواعها واشكالها حيث اصبحت محافظة الانبار امنه ومستقره تزهو بالعمران والمشاريع الاستثماريه وان عمل قيادة شرطة الانبار لن يتوقف عن هذا الحد سواء كان في مقاتلة الارهاب أو في توفير الأمن والأمان".

واضاف البيان ان "العيون الساهرة من ضباط قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بأمرة المقدم سعد غانم والضباط والمنتسبين يلقون القبض على مجموعة من المتهمين يقومون بالمتاجره وبيع الحبوب المخدرة وهم كل من

-المتهم حسين عزيز صالح حمادي تم القاء القبض عليه في قضاء الرطبه غرب محافظة الانبار وضبط بحوزته (١٤) اربعة عشر كيلو من مادة الحشيشه و(١٢) حبه مخدرة نوع صفر واحد يقوم المتهم اعلاه بترويجها وبيعها في مناطق مختلفه في محافظة الانبار.