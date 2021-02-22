الاستخبارات العسكرية تداهم مضافة لداعش الارهابي وتستولى على اعتدة وعبوات في بديالى

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، عثور الاستخبارات العسكرية على اعتدة وعبوات ناسفة خلال مداهمتها مضافة لداعش في العظيم بمحافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيان انه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وبالتعاون مع لواء المشاة ١٨ من مداهمة مضافة لداعش في المنطقة المحصورة بين معسكر عائشة وقرية البو طريمش البو محمد بمنطقة العظيم بديالى”.

واضافت ان “المضافة عثر فيها على ٧ مساطر تفجير، و٦ عبوات ناسفة على شكل اسطوانة غاز تبريد، و 5 جلكانات سعة 5 لتر معبأة بمادة السيفور، و ٤ موبايلات، و ٣ صواريخ مختلفة، و٢ قنبرة هاون عيار ١٢٠ ملم، بالاضافة الى ملابس وبطانيات وشاحنات موبايل فيما قامت مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد موقعيا”.