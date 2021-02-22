قائد عمليات بغداد للحشد: توجيه بزيادة عدد فوج الطارمية ورفع جهوزيته وتسليحه

اكد قائد عمليات بغداد للحشد الشعبي حسين عبد العباس هليل، ان هناك توجيها بزيادة عدد فوج الطارمية ورفع جهوزيته وتسليحه.

وقال هليل في بيان ان “التوجه اليوم هو نحو زيادة اعداد وتطوير تسليح فوج الطارمية لتأمين القضاء من خطر تهديدات الخلايا الارهابية”.

وكان رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض قد اكد ان هناك توجيهات بمضاعفة عدد فوج الطارمية وسد كل النواقص والتجهيزات وإظهار الدعم الكامل لعوائل الشهداء والجرحى