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السفير الايراني في بغداد يؤكد على المتابعة الجادة لملف اغتيال قادة النصر


اكد السفير الايراني في بغداد "ايرج مسجدي" على ضرورة المتابعة الجادة لملف اغتيال قادة النصر "الفريق الشهيد قاسم سليماني" و"الشهيد ابومهدي المهندس" ورفاق دربهما، وانزال العقوبة بالقائمين على هذه الجريمة النكراء.

جاء ذلك خلال كلمة ادلى بها السفير مسجدي اليوم الاثنين بمراسم تكريم الفائزين في المهرجان الاول لـ "قائدي مكافحة الارهاب في العالم" (القائد السابق لقوات فيلق القدس الشهيد سليماني، والنائب السابق لقائد هيئة الحشد الشعبي العراقي الشهيد ابو مهدي المهندس).

وقال : ان اغتيال هذين الشهيدين ورفاقهما شكّل جريمة كبرى على مرّ التاريخ؛ وبما يلزم متابعة ملف الجريمة بكل جد لمعاقبة الجناة الضالعين فيها.

واضاف السفير الايراني في بغداد : ينبغي على اولئك الذين اغتالوا ابناءنا وقادتنا الاعزاء، ان يعلموا باننا لن نتخلى عن متابعة هذا الملف اطلاقا.

و وصف مسجدي، الشهيدين الحاج قاسم سليماني وابومهدي المهندس، بانهما "من مفاخرنا لانهم افنوا شبابهم وحياتهم في سبيل السلام ومكافحة الارهاب وارساء الامن على صعيد العالم الاسلامي".

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، نوّه مسجدي بالعلاقات الرصينة القائمة على الصداقة واسس حسن الجوار بين ايران والعراق؛ مؤكدا ان "الجمهورية الاسلامية الايرانية تريد عراقا قويا مستقرا ومتحدا".

واستطرد قائلا : لانشاء طريق بري سريع بين بغداد وطهران، والغاء تأشريات الدخول وتوفير ظروف الزيارة بحرية لشعبي البلدين.

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السفير الايراني في بغداد يؤكد على المتابعة الجادة لملف اغتيال قادة النصر
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