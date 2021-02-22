منظومة الدفاع الجوي الأميركية تفشل بصد الصواريخ التي استهدفت الخضراء

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بفشل منظومة الدفاع الجوي الأميركية بصد الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء، وسط بغداد.

وقال المصدر ، إن "منظومة الدفاع الجوي c-rm لم تتحسس وجود صواريخ باتجاهها ولم تعمل".

يشار إلى أن خلية الإعلام الأمني، أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، سقوط ٣ صواريخ منها صاروخين على المنطقة الخضراء والثالث في منطقة الحارثية.

وأشارت الخلية إلى أنه "كان انطلاق الصواريخ من حي السلام (الطوبجي) نتج عنها أضرار في ٤ عجلات مدنية، كما تم العثور على منصات إطلاق الصواريخ من قبل قطعات قيادة عمليات بغداد".