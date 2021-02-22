الأخبار

رئاسة البرلمان توجه بتضمين الموازنة فقرة تلزم بإيقاف الرواتب التقاعدية للاجهزة القمعية


دعا حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الاثنين، اللجنة المالية بتضمين الموازنة فقرة تلزم بإيقاف الرواتب التقاعدية للاجهزة القمعية وازلام النظام المُباد.

وقال الكعبي، في بيان على هامش اجتماع موسع إن “الاجتماع انتهى بجملة توصيات منها إلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة للبعثيين او بمن يمجد بهم في جميع الوزارات والجهات الرسمية والاتحادات والنقابات ، وصولا لأصغر موظف في الدولة ، فضلا عن مطالبة اللجنة المالية بتضمين مشروع الموازنة لعام 2021 فقرة صريحة لا تقبل التأويل ” بإيقاف الرواتب التقاعدية للأجهزة القمعية وازلام النظام البائد “، والتأكيد على تفعيل موضوعة استرداد الاموال المهربة لقيادات وازلام النظام المقبور والموجودة خارج البلاد “.

وخاطب الكعبي “بكتاب رسمي كافة الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات ذات العلاقة، بإعلام مجلس النواب بالاجراءات المتخذة من قبل اللجان المركزية والفرعية لديهم والخاصة برفع اسماء المشمولين بقانون اجتثاث البعث خلال مدة اقصاها 14 يوم”، محذرا من “التهاون بتطبيق فقرات قانون حظر وتجريم البعث وجميع قوانين العدالة الانتقالية “.

ونوه النائب الاول لرئيس المجلس عن “لقاء نيابي قريب مع مجلس القضاء الاعلى بحضور الادعاء العام لمحاسبة من يخالف بنود القوانين النافذة بخصوص حظر حزب البعث”، داعيا جميع وسائل الإعلام “للتقيد بنصوص التشريعات بمنع الترويج والتمجيد بالبعث ، اضافة الى ضرورة اطلاق حملة او عقد مؤتمر بالتعاون مع هيأة الإعلام للتعريف بجميع الجرائم الوحشية للبعث اعلاميا وتربويا وتعليميا”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الصين تهدي العراق 50 الف لقاح كورونا
منظومة الدفاع الجوي الأميركية تفشل بصد الصواريخ التي استهدفت الخضراء
النزاهة تضبط مواد ممنوعة من الاستيراد في نينوى
جمع تواقيع نيابية لعرض الموازنة على التصويت خلال 72 ساعة
رئاسة البرلمان توجه بتضمين الموازنة فقرة تلزم بإيقاف الرواتب التقاعدية للاجهزة القمعية
النزاهة النيابية: عمل لجنة مكافحة الفساد الحكومية تحول الى عدائي
الفتح يحذر من احتلال تركيا لسنجار
اعتقال متهم ببيع المخدرات لطلبة كلية في بغداد
لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين تنتخب رئيسا جديدا لها
قوات الحشد الشعبي تعزز تواجدها في سنجار
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين
زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ...
الموضوع :
بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.
طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
ابراهيم - ابو حيدر : سلام عليكم . اقترح ان تطلقوا موقعا = سايد الكتروني = مع العتبات المقدسة للتسجيل وستكون له ...
الموضوع :
سَجِّلوا أسماؤُكم في سجِّلِ المُمَهّدين ..
زيد مغير : بعدظهور الأرملة الحمقاء رغد بنت جرذ العوجة على قناة العربية قام بعض البهايم على وسائل التواصل الاجتماعي ...
الموضوع :
مابين رغد وابو طبر ضاع الخبر..!
امل جمال : حديث شريف بحثنا على الحفاظ من التصحر ...
الموضوع :
دعوات الإسلام للحفاظ على البيئة
المهندسة بغداد : اللهم البسه ثوب العافية والسلامة وبارك لنا بالنزر الثليل من المؤمنين ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مصطفى : بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء ...
الموضوع :
من هم الأسياد يا رغد إبنة سيد الحفرة..!
مصطفى : احسنتم بارك الله فيكم ...
الموضوع :
طموح امريكا ومثلث الرعب الشيعي
فيسبوك