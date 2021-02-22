رئاسة البرلمان توجه بتضمين الموازنة فقرة تلزم بإيقاف الرواتب التقاعدية للاجهزة القمعية

دعا حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الاثنين، اللجنة المالية بتضمين الموازنة فقرة تلزم بإيقاف الرواتب التقاعدية للاجهزة القمعية وازلام النظام المُباد.

وقال الكعبي، في بيان على هامش اجتماع موسع إن “الاجتماع انتهى بجملة توصيات منها إلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة للبعثيين او بمن يمجد بهم في جميع الوزارات والجهات الرسمية والاتحادات والنقابات ، وصولا لأصغر موظف في الدولة ، فضلا عن مطالبة اللجنة المالية بتضمين مشروع الموازنة لعام 2021 فقرة صريحة لا تقبل التأويل ” بإيقاف الرواتب التقاعدية للأجهزة القمعية وازلام النظام البائد “، والتأكيد على تفعيل موضوعة استرداد الاموال المهربة لقيادات وازلام النظام المقبور والموجودة خارج البلاد “.

وخاطب الكعبي “بكتاب رسمي كافة الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات ذات العلاقة، بإعلام مجلس النواب بالاجراءات المتخذة من قبل اللجان المركزية والفرعية لديهم والخاصة برفع اسماء المشمولين بقانون اجتثاث البعث خلال مدة اقصاها 14 يوم”، محذرا من “التهاون بتطبيق فقرات قانون حظر وتجريم البعث وجميع قوانين العدالة الانتقالية “.

ونوه النائب الاول لرئيس المجلس عن “لقاء نيابي قريب مع مجلس القضاء الاعلى بحضور الادعاء العام لمحاسبة من يخالف بنود القوانين النافذة بخصوص حظر حزب البعث”، داعيا جميع وسائل الإعلام “للتقيد بنصوص التشريعات بمنع الترويج والتمجيد بالبعث ، اضافة الى ضرورة اطلاق حملة او عقد مؤتمر بالتعاون مع هيأة الإعلام للتعريف بجميع الجرائم الوحشية للبعث اعلاميا وتربويا وتعليميا”.