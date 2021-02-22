النزاهة النيابية: عمل لجنة مكافحة الفساد الحكومية تحول الى عدائي

وصفت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، عمل لجنة مكافحة الفساد التي يترأسها الكاظمي بالعدائي وتحول الى منحنى اخر، فيما وصف طرق الاعتقال التي تجري بانها وحشية وانتقامية.

وقال عضو لجنة النزاهة عبد الامير المياحي في حديث صحفي ان “دوائر القضاء وهيئة النزاهة مسؤولة عن متابعة ملفات الفساد وليست لجنة الكاظمي”.

واضاف ان “لجنة النزاهة النيابية لديها تحفظات كبيرة على عمل لجنة مكافحة الفساد التي يترأسها الكاظمي”، مبينا ان “بعض المعتقلين المتهمين تعرضوا لعمليات تعذيب وحولت عمل اللجنة الى عدائي وانتقامي”.

واوضح المياحي ان “هناك تحفظ على طرق اعتقال المشتبه بهم والتي تجري بطرق وحشية وانتقامية”.

وافاد ان “الامر يتطلب مراجعة شامله وفتح ملفات كبيرة يتم الصمت عليها”.