الفتح يحذر من احتلال تركيا لسنجار

حذر تحالف الفتح، الاثنين، من احتلال تركي لسنجار بسبب الاطماع التركية بالسيطرة على محافظتي كركوك ونينوى، مبينا ان حزب العمال انسحبوا من سنجار ولا وجود لهم بالقضاء.

وقال النائب عن الفتح محمد الشبكي في حديث صحفي ان “هناك اطماع تركية بمحافظتي كركوك ونينوى وهذه الاطماع بعيدة الامد فضلا عن اطماع بالسيطرة على الشريط الحدودي الذي يربط العراق تركيا سوريا”.

واضاف ان “تركيا تتحجج بحزب العمال التركي في سنجار رغم عدم وجودهم بالقضاء وانحسر وجودهم في مخمور واربيل”، لافتا الى ان “سنجار مهددة باحتلال تركي مالم تتدخل الحكومة العراقية”.

واوضح الشبكي ان “تركيا تعمل بالسيطرة على المنفذ الحدودي الوحيد في نينوى مع تركيا لخنق العراق اقتصاديا كونها متخوفة من الربط السككي عبر القناة الجافة”، لافتا الى ان “كل عملياتها تتركز بالسيطرة على المثلث العراقي التركي السوري”