الأخبار

لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين تنتخب رئيسا جديدا لها


انتخبت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين اليوم الاثنين، رئيساً جديداً لها؛ وذلك عقب استقالة رئيسها النائب عبد الاله النائلي.

وقالت المكتب الإعلامي للجنة، أن "لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين عقدت اليوم الاثنين 22/2/2021 اجتماعا لانتخاب رئيس للجنة بعد ان قدم الرئيس الحالي للجنة استقالته من منصب الرئيس".

وبحسب البيان، فانه "جرى خلال الاجتماع الذي حضره اعضاء اللجنة (النائب خلف عبد الصمد والنائب عبد الاله النائلي والنائب صائب خدر والنائب مازن عبد المنعم الموافقة على استقالة رئيس اللجنة النائب عبد الاله النائلي ومن ثم التصويت على انتخاب الدكتور خلف عبد الصمد خلف رئيسا جديدا للجنة".  

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النزاهة النيابية: عمل لجنة مكافحة الفساد الحكومية تحول الى عدائي
الفتح يحذر من احتلال تركيا لسنجار
اعتقال متهم ببيع المخدرات لطلبة كلية في بغداد
لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين تنتخب رئيسا جديدا لها
قوات الحشد الشعبي تعزز تواجدها في سنجار
سقوط أربعة صواريخ في محيط الخضراء وسط بغداد
الحشد الشعبي يحسم الجدل بشأن وجوده في سنجار
الفياض من الطارمية : العملية البطولية الاخيرة كشفت عن معادلة أمنية جديدة
الاستخبارات تلقي القبض على إرهابي في الفلوجة
الصحة تدق ناقوس الخطر وتؤكد: أكثر من نصف الإصابات هي بالسلالة الجديدة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين
زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ...
الموضوع :
بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.
طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
ابراهيم - ابو حيدر : سلام عليكم . اقترح ان تطلقوا موقعا = سايد الكتروني = مع العتبات المقدسة للتسجيل وستكون له ...
الموضوع :
سَجِّلوا أسماؤُكم في سجِّلِ المُمَهّدين ..
زيد مغير : بعدظهور الأرملة الحمقاء رغد بنت جرذ العوجة على قناة العربية قام بعض البهايم على وسائل التواصل الاجتماعي ...
الموضوع :
مابين رغد وابو طبر ضاع الخبر..!
امل جمال : حديث شريف بحثنا على الحفاظ من التصحر ...
الموضوع :
دعوات الإسلام للحفاظ على البيئة
المهندسة بغداد : اللهم البسه ثوب العافية والسلامة وبارك لنا بالنزر الثليل من المؤمنين ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مصطفى : بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء ...
الموضوع :
من هم الأسياد يا رغد إبنة سيد الحفرة..!
مصطفى : احسنتم بارك الله فيكم ...
الموضوع :
طموح امريكا ومثلث الرعب الشيعي
فيسبوك