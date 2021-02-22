لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين تنتخب رئيسا جديدا لها

انتخبت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين اليوم الاثنين، رئيساً جديداً لها؛ وذلك عقب استقالة رئيسها النائب عبد الاله النائلي.

وقالت المكتب الإعلامي للجنة، أن "لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين عقدت اليوم الاثنين 22/2/2021 اجتماعا لانتخاب رئيس للجنة بعد ان قدم الرئيس الحالي للجنة استقالته من منصب الرئيس".

وبحسب البيان، فانه "جرى خلال الاجتماع الذي حضره اعضاء اللجنة (النائب خلف عبد الصمد والنائب عبد الاله النائلي والنائب صائب خدر والنائب مازن عبد المنعم الموافقة على استقالة رئيس اللجنة النائب عبد الاله النائلي ومن ثم التصويت على انتخاب الدكتور خلف عبد الصمد خلف رئيسا جديدا للجنة".