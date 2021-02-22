سقوط أربعة صواريخ في محيط الخضراء وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باستهداف المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد بأربعة صواريخ.

وقال المصدر إن "أربعة صواريخ سقطت ضمن محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد"، مبينا أن "احد الصواريخ سقط بالقرب من مقر الامن الوطني، أما الصاروخ الثاني فسقط بالقرب من قصر السجود وهناك اضرار بعدد من العجلات المدنية، وجاري البحث عن اثنين اخرين".

وأشار إلى إن "صاروخين انطلاقا من منطقة البياع، وصاروخين كان مكان انطلاقهما ما بين حي الحامعة وحي العدل بالقرب من سكة القطار".