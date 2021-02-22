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الفياض من الطارمية : العملية البطولية الاخيرة كشفت عن معادلة أمنية جديدة


اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الاثنين، ان العملية البطولية في قضاء الطارمية كشفت عن معادلة أمنية جديدة اطرافها الاهالي والحشد الشعبي وباقي القوات الامنية.

الفياض وخلال تواجده في قضاء الطارمية قال في تصريح ، إن “معادلة أمنية جديدة أُسست، في قضاء الطارمية بتصدي أبناء القضاء باسناد الحشد الشعبي والقوات الأمنية لفلول داعش الإرهابي”،

مبينا أن “كبار مسؤولي هيئة الحشد الشعبي حضروا الى القضاء كل حسب اختصاصه لتقديم العون والاسناد".

وأضاف، أنه "سيكون لهذه الزيارة الأثر الحاسم في تطوير مهام فوج الطارمية في التصدي للارهاب"، مؤكدا أن"أهالي الطارمية استطاعوا امتلاك القدرة والمبادرة والانتفاض بوجه العصابات الإرهابية حيث ان العملية الأخيرة لم تحصل مثلها منذ سنوات".

وأكد الفياض أنه "تم الايعاز بمضاعفة عدد فوج الطارمية وسد كل النواقص والتجهيزات وإظهار الدعم الكامل لعوائل الشهداء والجرحى”.

هذاوكان رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض قد وصل صباح اليوم الى قضاء الطارمية شمالي بغداد الطارمية للاطلاع على الوضع الأمني فيه.

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