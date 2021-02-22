الاستخبارات تلقي القبض على إرهابي في الفلوجة

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على احد الارهابيين في الفلوجة بمحافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان إنه "بعملية استخبارية نوعية ومتابعة مستمرة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الرابع لواء المشاة ٤٠ من القاء القبض على أحد الارهابيين في ناحية المختار بالفلوجة الانبار".

وأشار البيان إلى أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".