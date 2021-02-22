الأخبار

تسمية شارع باسم الشهيد المهندس في قضاء الدجيل


اعلنت قائممقامية قضاء الدجيل في محافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، تسمية شارع بإسم الشهيد القائد أبو مهدي المهندس ، مبينة ان الاجراء يأتي تثميناً وتكريماً لمواقفه بالدفاع عن المدينة .

قائممقام قضاء الدجيل عبد العزيز فزع محمد، اصدر كتابا رسميا ، يقضي بتسمية شارع مديرية بلدية الدجيل بإسم شارع الشهيد أبو مهدي المهندس ،

وبين الكتاب ان الاجراء يأتي تثمينا لمواقف الشهيد المهندس الشجاعة في الدفاع عن مدينة الصمود الدجيل بصورة خاصة والعراق بصورة عامة، كونه رمزا يمثل شهداء العراق والحشد الشعبي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الفياض من الطارمية : العملية البطولية الاخيرة كشفت عن معادلة أمنية جديدة
الاستخبارات تلقي القبض على إرهابي في الفلوجة
الصحة تدق ناقوس الخطر وتؤكد: أكثر من نصف الإصابات هي بالسلالة الجديدة
تسمية شارع باسم الشهيد المهندس في قضاء الدجيل
الصحة تسجل 3864 إصابة جديدة بفيروس كورونا
صحة النجف الاشرف تكشف عن آلية منح اللقاح المضاد لكورونا
الشرطة الاتحادية تلقي القبض على اثنين من اخطر الإرهابيين في كركوك
القبض على ارهابي ينتمي لما يسمى "ديوان الجند" في الموصل
الداخلية تعلن القبض على امرأتين بتهمة ترويج المخدرات جنوب غربي بغداد
اعتقال نصاب يبيع عقارا بمليار دينار بالعاصمة بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين
زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ...
الموضوع :
بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.
طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
ابراهيم - ابو حيدر : سلام عليكم . اقترح ان تطلقوا موقعا = سايد الكتروني = مع العتبات المقدسة للتسجيل وستكون له ...
الموضوع :
سَجِّلوا أسماؤُكم في سجِّلِ المُمَهّدين ..
زيد مغير : بعدظهور الأرملة الحمقاء رغد بنت جرذ العوجة على قناة العربية قام بعض البهايم على وسائل التواصل الاجتماعي ...
الموضوع :
مابين رغد وابو طبر ضاع الخبر..!
امل جمال : حديث شريف بحثنا على الحفاظ من التصحر ...
الموضوع :
دعوات الإسلام للحفاظ على البيئة
المهندسة بغداد : اللهم البسه ثوب العافية والسلامة وبارك لنا بالنزر الثليل من المؤمنين ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مصطفى : بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء ...
الموضوع :
من هم الأسياد يا رغد إبنة سيد الحفرة..!
مصطفى : احسنتم بارك الله فيكم ...
الموضوع :
طموح امريكا ومثلث الرعب الشيعي
فيسبوك