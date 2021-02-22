تسمية شارع باسم الشهيد المهندس في قضاء الدجيل

اعلنت قائممقامية قضاء الدجيل في محافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، تسمية شارع بإسم الشهيد القائد أبو مهدي المهندس ، مبينة ان الاجراء يأتي تثميناً وتكريماً لمواقفه بالدفاع عن المدينة .
قائممقام قضاء الدجيل عبد العزيز فزع محمد، اصدر كتابا رسميا ، يقضي بتسمية شارع مديرية بلدية الدجيل بإسم شارع الشهيد أبو مهدي المهندس ،
وبين الكتاب ان الاجراء يأتي تثمينا لمواقف الشهيد المهندس الشجاعة في الدفاع عن مدينة الصمود الدجيل بصورة خاصة والعراق بصورة عامة، كونه رمزا يمثل شهداء العراق والحشد الشعبي.
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