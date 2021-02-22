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صحة النجف الاشرف تكشف عن آلية منح اللقاح المضاد لكورونا


اعلنت صحة النجف الاشرف، اليوم الاثنين، استعدادها الكامل وتوفير البنى التحتية والآلية التي سيتم بموجبها ايصال اللقاح المضاد لكورونا .

معاون مدير عام دائرة صحة النجف الاشرف علاء الكعبي قال في حديث خلال اجتماع له بمدراء قطاعات الرعاية الصحية الأولية  ان "الدائرة وفرت البنى التحتية والآلية التي سيتم بموجبها ايصال اللقاح للفئات المستهدفة وحسب الأولوية" ،

مشيرا الى أن "الدائرة ستقوم بتهيئة 24 مركزا صحيا موزعة على قطاعات الرعاية الصحية الأولية الستة كمنافذ لإعطاء اللقاح بواقع خمسة مراكز في كل من قطاعات النجف الشمالي والجنوبي والكوفة وثلاثة مراكز في قطاعات المناذرة والمشخاب والعباسية".

واضاف، ان "شعبة التحصين نظمت دورة تدريبية للعاملين في المراكز الصحية المشمولة على كيفية إعطاء اللقاح"

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صحة النجف الاشرف تكشف عن آلية منح اللقاح المضاد لكورونا
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