الشرطة الاتحادية تلقي القبض على اثنين من اخطر الإرهابيين في كركوك

القت قطعات الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، القبض على ارهابيين اثنين من المطلوبين للقضاء في محافظة كركوك .

وذكرت الشرطة الاتحادية في بيان ، ان "قطعات الفرقة الآلية وبجهد استخباري دقيق ومتميز تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من اخطر الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤/ ارهاب في عملية نوعية رصدت تحركاتهما ضمن قضاء العباسي في محافظة كركوك".

واضافت ان "المعلومات الاستخبارية اكدت ان احد الارهابيين المدعو (ابوخطاب) عمل ضمن عصابات داعش الارهابي بما تسمى ولاية كركوك / قاطع العباسي، وفي ولاية دجلة / ديوان الشرطة، وعمل ايضا ضمن ما تسمى ولاية ديالى / قاطع بعقوبة، بمنصب جندي وضمن فرقة القادسية الارهابية وفرقة نهاوند / الادارة الميدانية / كتيبة التفخيخ، وفي فرقة القادسية لواء عبدالله بن العاص.

كما اشار البيان الى، ان "الإرهابي الآخر ينتمي لما يسمى قاطع كركوك / المفارز العسكرية / العباسي والثغور، وعمل ايضا في ما تسمى فرقة القادسية / لواء سلمان الفارسي، وفي فرقة عين جالوت / اللواء الثالث، ولواء عبدالله بن رواحة، وضمن فرقة مؤتة / جيش العسرة،

وتابعت انها "قامت بتسليم الارهابيين اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما".