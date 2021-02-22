القبض على ارهابي ينتمي لما يسمى "ديوان الجند" في الموصل

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القاء القبض على ارهابي ينتمي لعصابات داعش الارهابية خلال كمين محكم في نينوى.

الوزارة ذكرت في بيان، ، ان قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الثامن التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى القت القبض على ارهابي في صفوف داعش الارهابي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى "ديوان الجند" ،

مبينة ان "العملية تمت من خلال تنفيذ واجب السيطرات المفاجئة في منطقة حي ١٧ تموز في الجانب الايمن لمدينة الموصل" .