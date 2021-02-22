الداخلية تعلن القبض على امرأتين بتهمة ترويج المخدرات جنوب غربي بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القاء القبض على متهمتين اثنتين بترويج المخدرات جنوب غربي العاصمة بغداد.

وذكر بيان لوزارة الداخلية ، أن" قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت خلال عملية امنية من القبض على اثنتين من النساء بتهمة بترويج المخدرات،

مؤكدا ان القوة ضبطت بحوزتهما "15غم" من مادة الكرستال المخدرة، و 9 غم من مادة الحشيشة، و 50 حبة نوع (صفر واحد)، و 10 حبات نوع وردي، و 7 "بايبات" للتعاطي، وأركيلتين تستخدمان للتعاطي، في منطقة حي الإعلام جنوب غربي العاصمة بغداد".

واضاف البيان انه "تم تسليم الامرأتين المتهمتين مع المواد المضبوطة الى الجهات المختصة اصولياً لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".