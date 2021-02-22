اعتقال نصاب يبيع عقارا بمليار دينار بالعاصمة بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الإثنين، القاء القبض على متهم بالنصب والاحتيال بعد بيعه عقاراً بقيمة مليار دينار.

وقالت المديرية في بيان إن "عملية إلقاء القبض جاءت بعد توفر معلومات عن الحادث والمباشرة بتدقيق المعلومات والتحري وصولا الى المتهم وإلقاء القبض عليه"، مبينة ان "المتهم باع العقار بواسطة مستمسكات مزورة باسمه".

وأضافت، أنه "تم تدوين أقواله وتصديقها قضائيا بالاعتراف أمام أنظار قاضي التحقيق تمهيدا لإحالته الى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".