الصحة: تسجيل اصابات بسلالة كورونا الجديدة لدى أطفال رضع

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل اصابات بالسلالة الجديدة لدى أطفال رضع لاتتجاوز اعمارهم عاما واحدا، فيما اكدت ان الـفـحـوصات تـجـرى عـلـى جميع الـفـئـات التي تظهر عليها أعــراض الإصابة بما فيها صغار السن .

الـنـاطـق بـاسم وزارة الصحة والبيئة سيف البدر، قال في تصريح أن السلالة الجديدة تمتاز بقدرتها على إصابة فـئـات عمرية غير معهودة فـي السلالة القديمة، كــالأطــفــال والــشــبــاب بـشـكـل عـــام"، مـبيـناً أن "الـفـحوصات تـجـرى عـلى جميع الـفـئات التي تظهر عليها أعـراض الإصابة بما فيها الاطفال.

من جهته قال مدير قسم تعزيز الصحة في وزارة الصحة هيثم العبيدي، ان اليومين الماضيين شهدا وفيات لدى الاطفال وبأعمار أقل من سنة متأثرين باصابتهم بالسلالة الجديدة ل‍كورونا، مؤكدا ان بعض الاصابات بين صفوف الاطفال الرضع تؤدي إلى تلف في الرئة وذات الرئة.

واضاف، ان "85 بالمئة لم تظهر عليهم الاصابة أو ظهرت بشكل طفيف"، مشددا على ضرورة اجراء الفحص والمسحة الخاصة، حتى وان كان الطفل بعمر يوم واحد".