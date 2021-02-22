خلية الازمة تكشف سبب تضاعف اصابات كورونا في العراق مؤخراً

كشفت خلية الازمة الحكومية في العراق، اليوم الاحد، الاسباب وراء تضاعف اعدد الاصابات بفايروس كورونا في البلاد مؤخرا.

وبين عضو خلية الازمة الحكومية علي أبو طحين، في لقاء تلفزيوني ان "هناك سلالة فيروس كورونا الجديد اقوى من السابق، ولذلك فان الاجراءات جاءت مشددة"، مبينا ان "العراق حاله حال كل البلدان التي فرضت في البداية اجراءات مشددة، بسبب الوباء التي اجتاح كل محافظات العراق".

واضاف ان "بريطانيا قالت مواطنيها بان فيروس كورونا قد انحسر، وانه ليس هناك حاجة للعودة للإغلاق، لكن ومع عودة تفشي الوباء مرة اخرى والدخول في انتشار لسلالة جديدة عادت للإغلاق".

ولفت الى ان "تضاعف اعداد المصابين بفيروس كورونا، في العراق خلال الايام القليلة الماضية، جاء بسبب قوة الفيروس وتحوراته الجديدة التي ادت الى تسجيل اعداد كبيرة من الاصابات".

واوضح ان "فرض الغرامات على المخالفين، جاء كإجراء مهم لردع المتجاوزين، كونه الحل الوحيد للحيلولة دون تعاظم الاصابات، في البلاد".

وختم ان "التوجه نحو الحظر الجزئي جاء رعاية لأصحاب الدخل المحدود، ومن يعيش على ما يحصل عليه خلال ايام الاسبوع، كون الوضع الصحي في البلاد غير مطمئن مع تفشي الوباء بسلالة جديدة".