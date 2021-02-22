الأخبار

خلية الازمة تكشف سبب تضاعف اصابات كورونا في العراق مؤخراً


كشفت خلية الازمة الحكومية في العراق، اليوم الاحد، الاسباب وراء تضاعف اعدد الاصابات بفايروس كورونا في البلاد مؤخرا.

وبين عضو خلية الازمة الحكومية علي أبو طحين، في لقاء تلفزيوني ان "هناك سلالة فيروس كورونا الجديد اقوى من السابق، ولذلك فان الاجراءات جاءت مشددة"، مبينا ان "العراق حاله حال كل البلدان التي فرضت في البداية اجراءات مشددة، بسبب الوباء التي اجتاح كل محافظات العراق".

واضاف ان "بريطانيا قالت مواطنيها بان فيروس كورونا قد انحسر، وانه ليس هناك حاجة للعودة للإغلاق، لكن ومع عودة تفشي الوباء مرة اخرى والدخول في انتشار لسلالة جديدة عادت للإغلاق".

ولفت الى ان "تضاعف اعداد المصابين بفيروس كورونا، في العراق خلال الايام القليلة الماضية، جاء بسبب قوة الفيروس وتحوراته الجديدة التي ادت الى تسجيل اعداد كبيرة من الاصابات".

واوضح ان "فرض الغرامات على المخالفين، جاء كإجراء مهم لردع المتجاوزين، كونه الحل الوحيد للحيلولة دون تعاظم الاصابات، في البلاد".

وختم ان "التوجه نحو الحظر الجزئي جاء رعاية لأصحاب الدخل المحدود، ومن يعيش على ما يحصل عليه خلال ايام الاسبوع، كون الوضع الصحي في البلاد غير مطمئن مع تفشي الوباء بسلالة جديدة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خلية الازمة تكشف سبب تضاعف اصابات كورونا في العراق مؤخراً
الفتح: الادارة الامريكية مازالت تدعم الجماعات الإرهابية في العراق وسوريا
الشيخ خالد الملا: لقاء البابا بالمرجع السيستاني انعطافة في تاريخ العراق وعلى السياسيين توظيفها بطريقة ناجحة
اعتقال "إرهابيين" داخل أنفاق وكهوف في الطارمية
كربلاء..مستشفى الشهيد المهندس تعلن جاهزيتها لاستقبال مصابي كورونا
مفوضية الانتخابات: 7 تحالفات سجلت الرغبة بالمشاركة في الانتخابات من اصل 25
بالصور : إعادة افتتاح مركز العزل الصحي بمرقد الشهيد الحكيم في النجف الأشرف .
الأعرجي يؤكد حرص العراق على التعاون مع المجتمع الدولي وتبادل الخبرات
اعتقال "ارهابي" بعملية أمنية في الانبار
العطافي: دمج وزارتي النفط والكهرباء ضرورة قصوى لحل مشكلة الطاقة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين
زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ...
الموضوع :
بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.
طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
ابراهيم - ابو حيدر : سلام عليكم . اقترح ان تطلقوا موقعا = سايد الكتروني = مع العتبات المقدسة للتسجيل وستكون له ...
الموضوع :
سَجِّلوا أسماؤُكم في سجِّلِ المُمَهّدين ..
زيد مغير : بعدظهور الأرملة الحمقاء رغد بنت جرذ العوجة على قناة العربية قام بعض البهايم على وسائل التواصل الاجتماعي ...
الموضوع :
مابين رغد وابو طبر ضاع الخبر..!
امل جمال : حديث شريف بحثنا على الحفاظ من التصحر ...
الموضوع :
دعوات الإسلام للحفاظ على البيئة
المهندسة بغداد : اللهم البسه ثوب العافية والسلامة وبارك لنا بالنزر الثليل من المؤمنين ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مصطفى : بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء ...
الموضوع :
من هم الأسياد يا رغد إبنة سيد الحفرة..!
مصطفى : احسنتم بارك الله فيكم ...
الموضوع :
طموح امريكا ومثلث الرعب الشيعي
فيسبوك