اعتقال "إرهابيين" داخل أنفاق وكهوف في الطارمية

أفاد مصدر أمني، الأحد (21 شباط 2021)، بالقاء القبض على "عشرات الإرهابيين" داخل أنفاق وكهوف بعضها مبني تحت منازل سكنية في منطقة الطارمية شمالي بغداد.

وقال المصدر إن "قوات من الجيش والحشد الشعبي ألقت، مساء اليوم، القبض على عشرات الإرهابيين كانوا يختبئون داخل أنفاق وكهوف محفورة في البساتين وتحت منازل سكنية في الطارمية شمالي بغداد".

وأضاف المصدر، أن "القوات لا تزال تلاحق المجاميع الإرهابية في المنطقة".

يشار إلى أن قوات مشتركة شرعت بعمليات تعقب واسعة في الطارمية شمالي بغداد بعد وقوع اشتباكات عنيفة بين قوة أمنية وعناصر من داعش الارهابي، وأسفرت عن مقتل قادة في التنظيم فضلاً عن استشهاد عناصر من القوة الأمنية التي اشتبكت معهم صباح يوم أمس السبت،