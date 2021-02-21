كربلاء..مستشفى الشهيد المهندس تعلن جاهزيتها لاستقبال مصابي كورونا

اعلنت مستشفى الشهيد ابو مهدي المهندس في كربلاء، الاحد، جاهزيتها لاستقبال المصابين بفيروس كورونا بعد ازدياد اعداد الاصابات.

وقال مدير اعلام المستشفى محمد رضا عبد الوهاب في حديث صحفي ان “ادارة المستشفى بالتعاون مع دائرة صحة كربلاء وفرت كادرا طبيا وتمريضيا وصيادلة لتكون جاهزة لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا”.

واضاف عبد الوهاب انه “المختبر وقسم الاشعة والعلاجات الخاصة مجهزة بالمستلزمات والكوادر”.

واشار الى ان “السعة السريرية للمستشفى تبلغ ٧٥ سريرا جميعها جاهزة لاستقبال المرضى بعد تحويلهم من قبل المؤسسات الصحية”.