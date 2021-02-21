الأعرجي يؤكد حرص العراق على التعاون مع المجتمع الدولي وتبادل الخبرات

اكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، حرص العراق على التعاون مع المجتمع الدولي وتبادل الخبرات لمواجهة الإرهاب والتطرف ، فيما بين ان القوات العراقية لديها خبرات كبيرة اكتسبتها من خلال القتال.

المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي ذكر في بيان ، ان "الاعرجي استقبل صباح اليوم قائد بعثة حلف الناتو في العراق، الفريق الركن بيير أولسن ، حيث أشار خلال اللقاء الى أن العراق سيعمل على الاستفادة من خبرات الناتو، وأن تبادل الخبرات مهم، لأن داعش مازال يشكل خطرا حتى الآن".

واضاف، أن العراق ليس جزءاً من اي مشكلة إقليمية، بل هو جزء من الحل"