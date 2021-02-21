اعتقال "ارهابي" بعملية أمنية في الانبار

افاد مصدر امني، الاحد، باعتقال "ارهابي" بعملية أمنية في الانبار.

وقال المصدر ، إنه "وردت معلومات استخبارية دقيقة بتواجد احد الارهابين متخفياً يعمل في احد المعامل لصناعة الاسمنت في الكرمة وعلى فور خرجت قوة من استخبارات ف2 واستخبارات ل40 وبتعاون مع استخبارات مكافحة الارهاب الفلوجة وباشراف مباشر من شعبة استخبارات فق1".

وأضاف أنه "بعد البحث تم القاء القبض على المتهم وفق المادة 4 ارهاب وتم تسليمه الى جهة الطلب".