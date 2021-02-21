العطافي: دمج وزارتي النفط والكهرباء ضرورة قصوى لحل مشكلة الطاقة

بين عضو لجنة الخدمات النيابية عباس العطافي، ان المحاصصة وتوفير المناصب للكتل السياسية وراء ابقاء المشاكل في ملف النفط والطاقة،

لافتا الى ان دمج وزارتي النفط والكهرباء وحتى الموارد المائية بات يشكل ضرورة قصوى لحل مشكلة الطاقة في العراق.

وقال العطافي في حديث صحفي ان “الخطة غير موجودة الى يومنا هذا بشأن دمج وزارتي النفط والكهرباء من اجل حل الاشكاليات في ملف الطاقة وتزويد المحطات بالوقود”.

واضاف ان “من المفترض دمج وزارتي النفط والكهرباء وكذلك وزارة الموارد المائية لتسمى وزارة الطاقة، اذ يفترض ان يكون هناك بحث من قبل مجلس الوزراء لمصلحة المواطن وليس توفير مناصب للكتل السياسية”.

وبين ان “هناك الكثير من المشاكل تتعلق بقلة تجهيز الكهرباء وعدم حل اشكاليات الوقود الذي تزود به المحطات، وعدم ايجاد الحلول الناجعة لمشكلة المحطات الغازية، وكذلك المولدات الاهلية، حيث ان المواطن هو المتضرر الاول من هذه الاشكاليات”.