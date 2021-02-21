سياسي إيزيدي: الإقليم يمنع عودة النازحين إلى سنجار لهذه الأسباب

أكد السياسي الإيزيدي فهد حامد، الأحد، أن البيان الأخير لوكيل وزير الهجرة والمهجرين كريم النوري بشأن منع الإقليم لعودة النازحين هو حقيقة تامة، مشيرا إلى أن الإقليم يمنع عودة النازحين إلى سنجار.

وقال حامد في تصريح صحفي إن “الآلاف من العوائل الإيزيدية ترغب بالعودة لمناطقها، لكن وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان والأسايش يمنعونهم من العودة، بحجة الإجراءات الأمنية”.

وأضاف أن “ملف النازحين الإيزيدين يتم استغلاله سياسيا وانتخابيا وتتم المتاجرة بهم في المجتمع الدولي، حتى يحظى الإقليم بالمساعدات الإنسانية، وأيضا الإشادة الدولية، وكذلك ليشيعوا أن سنجار غير آمنة، ولاتستطيع العوائل النازحة من العودة لها”.

وأشار حامد إلى أن “نقطة جوهرية أخرى تمنع الإقليم من الموافقة على إعادة العوائل الإيزيدية، وهي لاستغلال أصواتهم في الانتخابات المقبلة، خاصة بعد الضربة الأخيرة التي تعرض لها الحزب الديمقراطي الكردستاني في الانتخابات الماضية”.

وكانت وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري قد أكد منع وزير الداخلية في الإقليم إعادة العوائل النازحة في المخيمات، وأن هنالك خشية من استغلال ملفهم سياسيا.