الامن النيابية: فساد السيطرات والمنافذ وراء تدفق المستورد

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، الاحد، بان الفساد في السيطرات والمنافذ وراء تدفق المستورد الى اسواق العراق.

وقال الركابي في تصريح صحفي ان” حماية المنتج المحلي له اهمية في اتجاهات مختلفة ابرزها الحفاظ على مصادر رزق مئات الاف من العراقيين الذين يعلمون في الزراعة والصناعة وبقية المهن الاخرى المرادفة لها”، مؤكدا أن “لجنة الامن والدفاع النيابية ضغطت باتجاه دعم المنتج مع خلال سلسلة لقاءات مهمة مع كل القيادات الامنية في وزارتي الدفاع والداخلية”.

واضاف الركابي،ان “الفساد في السيطرات والمنافذ تقف وراء تدفق المستورد الى اسواق العراق مؤكدا بانه كان لنا ملاحظات مهمة وخاصة حيال المنافذ الشمالية وضرورة مواجهة اي محاولات لتهريب المحاصيل والبضائع الممنوعة وان تكون للجميع وقفة وطنية في دعم الاقتصاد اوطني من خلال درء تداعيات المستورد السلبية التي تدفع الى انتكاسة اخرى للقطاع الزراعي والصناعي معا”.

وأشار عضو لجنة الأمن النيابية إلى ان “المستورد سيتسمر اذا لم يعالج ملف الفساد من جذوره وفق اجراءات حازمة ورادعة”.

ويعاني العراق من تدفق المواد المستوردة واغراق الاسواق بها ما ادى الى ضرر بالغ للمنتج الوطني وخاصة الزراعي.