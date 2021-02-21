الصراع السعودي التركي يصدع البيت السني ويقلب داعمي الحلبوسي ضده

كشف مصدر سياسي مطلع، الاحد، عن نية القوى السياسية السنية تشكيل كتلة سياسية مناهضة لتوجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بدعم تركي قطري، مبينا ان الكتلة الجديدة ستكون برئاسة خميس الخنجر لسحب البساط من الحلبوسي.

وقال المصدر ان “القوى السياسية السنية في العراق ستنقسم الى قسمين احدهما ستكون بتوجه سعودي برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من اجل التنافس على الاموال الخليجية التركية فضلا عن منصب رئاسة البرلمان”.

واضاف المصدر، ان “اجتماعات تجري في العاصمة الاردنية عمان من اجل جمع اكبر قدر ممكن من القيادات السنية والعشائرية لضمهم في الكتلة الجديدة”.

واشار الى ان “الكتلة القطرية التركية ستكون برئاسة خميس الخنجر وبعض المنشقين من اتحاد القوى العراقية للمشاركة في الانتخابات المقبلة وسحب البساط من سيطرة الحلبوسي على البرلمان واتحاد القوى”.

وكان النائب محمد الكربولي أعلن، امس السبت، انشقاقه عن حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عازيا ذلك الى “تفرد” الحلبوسي في إدارة الحزب.