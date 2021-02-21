صحة النجف تعلن وصول 23 جهاز تنفس صناعي جديد لمستشفى الحاتمي

وصل الى مستشفى الشهيد الدكتور حسن الحاتمي للامراض الانتقالية في النجف الاشرف، اليوم الاحد، 23 جهازا جديدا للتنفس الصناعي لرفع القدرة الاستيعابية للمستشفى في التعامل مع الحالات المرضية.

وقال مدير ادارة الاجهزة الطبية في المستشفى المهندس عمار عبد الله في بيان ان "المستشفى استلم 23جهاز تنفس صناعي (Ventilator) جديد من تجهيز وزارة الصحة".

وبين ان "الفنيين في المستشفى باشروا بنصب هذه الاجهزة لادخالها الى الخدمة بصورة سريعة لاسيما بعد الزيادة الملحوظة في اعداد الاصابات"،

مبينا ان "وصول هذه الاجهزة في هذا الوقت يمثل دعما كبيرا للمستشفى في تلبية احتياجاتها لهذه الاجهزة ولتقديم افضل خدمة طبية للمرضى الراقدين".

وتابع انه "وبوصل هذه الدفعة من الاجهزة يكون مجموع اجهزة التنفس الصناعي في المستشفى اصبح 55 مع عدد اخر من اجهزة Cpap".