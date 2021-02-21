المحلل السياسي عباس العرداوي : اربيل باتت منطلق للعمليات الالكترونية الاسرائيلية في المنطقة

اتهم المحلل السياسي عباس العرداوي، الاحد، حكومة الاقليم بتسهيل انشاء مراكز عمليات الكترونية اسرائيلية في أربيل، لافتا الى ان البارزانيين يرون مشكلة الصهيونية مع العرب ولا علاقة لهم بالأمر.

وقال العرداوي في حديث صحفي ان “اربيل باتت منطلق للعمليات الالكترونية الاسرائيلية التي تحرك المنطقة وتبث منصات التطبيع في العراق لجس نبض الشارع العراقي”.

واضاف ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني يرى ان مشكلة الصهيونية مع العرب في العراق ولا علاقة للكرد بالأمر”، مشيرا الى ان “علاقات البارزانيين مع الاسرائيليين وطيدة وهناك زيارات متبادلة ومقرات لهم في الاقليم”.

واوضح العرداوي ان “القانون العراقي يجرم العلاقات مع اسرائيل الا ان هناك جمود كبير من قبل القضاء ويتطلب من الحكومة التحرك لمنع حركة اسرائيل في الاقليم”