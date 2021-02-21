النائب المباحي متهكما يدعو ابن مشتت لتوقيع اتفاق مع برزاني لبيع العراق له

المياحي : “لم يتبق شيء في العراق لم يمنحه مشتت للكرد”

اتهمت لجنة النزاهة النيابية، السبت، رئيس مجلس الوزراء مصطفى عبد اللطيف مشتت بالرضوخ لحكومة الاقليم وتلبية كافة مطالبها غير المشروعة.

وقال عضو لجنة النزاهة عبد الامير المياحي في حديث صحفي ان “المحافظات الجنوبية خلت من المشاريع واغلب الخيرات تذهب للإقليم وحكومته وجيوب الفاسدين والحكومة في واد اخر”.

واضاف ان “قرارات الحكومة عبارة عن تخبطات وموافقات بالجملة لإقليم كردستان في وقت تحرم البصرة من ابسط الحقوق”، داعيا رئيس الوزراء مصطفى عبد اللطيف مشتت الى “توقيع عقد مع البارزاني وبيع العراق له بالكامل”.

واوضح المياحي انه “لم يتبق شيء في العراق لم يمنحه مشتت للكرد”، مؤكدا “عدم الحاجة الى انتخابات مبكرة بعد ان سلم العراق”.

وتابع انه “ما لم يتحرك البرلمان ويقيل حكومة الكاظمي او يوقفها عن تلك التخبطات فعلى العراق السلام”