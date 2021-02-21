الشبكي يحذر من إنشاء قواعد عسكرية تركية في سنجار بتواطؤ داخلي وخارجي

حذر النائب عن محافظة نينوى محمد الشبكي ، الأحد، من محاولات داخلية وخارجية لا بعاد الحشد الشعبي عن سنجار، مؤكدا ان مقاتلي الحشد الشعبي افشلوا اكبر مخطط أمريكي تركي من تخطي الحزام الحدودي السوري العراقي .

وقال الشبكي في تصريح صحفي إن “مجاهدي الحشد الشعبي تمكنوا من كسر الزحف الأمريكي التركي في مناطق سهل نينوى وسنجار”، مؤكدا أن “أمريكا كانت تخطط لعمل فوضوي في سنجار تزامنا مع التحركات التركية”.

وأضاف، أن “وجود الحشد الشعبي هو تمكين لحرس الحدود”، لافتا إلى أن “وجود الحشد الشعبي في الحزام الحدودي افشل مخطط التغلغل التركي الأمريكي من احتلال سنجار”.

وحذر الشبكي من “محاولات داخلية وخارجية لابعاد الحشد الشعبي عن سنجار في محاولة لاقامة قواعد تركية”.

وكان النائب عن محافظة نينوى قصي الشبكي حذر في وقت سابق، من محاولات تركيا احتلال سنجار بتواطؤ من بعض الأطراف السياسية الداخلية ، داعيا الحكومة الى الاسراع في إنهاء الاحتلال التركي.