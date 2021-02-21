ارتفاع اصابات كورونا في ذي قار خلال الـ 24 ساعة الماضية

افاد مصدر طبي في ذي قار، اليوم الاحد، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وقال المصدر ان نتائج التحليل المختبري اظهرت تسجيل 264 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت الفحوصات المختبرية تحسن حالة 59 مصاباً بالفيروس في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية ، واضاف ان المؤسسات الصحية في المحافظة اجرت 994 فحصا لأشخاص مشتبه باصابتهم ، مشيرا الى ارتفاع المجموع التراكمي للإصابات الى 27260 حالة ، فيما بلغ عدد حالات الشفاء الكلي في المحافظة 23990 حالة منذ ظهور الوباء