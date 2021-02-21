الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن لقاحات كورونا

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، إعداد خطة مركزية لتحديد منافذ توزيع لقاح كورونا.

مدير عام الصحة العامة رياض عبد الامير قال في تصريحات إن "وزارة الصحة اعتمدت خطة كبيرة بشأن منافذ التلقيح وسيتم عرض تفاصيل الخطة على المواطنين"، مبيناً أنه "سيتم توزيع نسبة اللقاحات على عدد من المنافذ".

وأضاف أن" لقاح فايزر سيخزن في المستشفيات العامة في بغداد والمحافظات كونه يحتاج الى درجات حرارة منخفضة"، لافتاً الى أن "هذه المستشفيات ستكون هي منافذ التلقيح".

وتابع الحلفي أنه "وفي ما يتعلق باللقاحات الأخرى التي لا تحتاج إلى درجات حرارة منخفضة فسيتم توزيعها على المراكز الصحية وحسب الرقعة الجغرافية والكثافة السكانية".

وأشار الى أنه "تم تدريب الكوادر الصحية لاستخدام اللقاحات ،ونحن بانتظار وصول اللقاح خلال أسبوع".