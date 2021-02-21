إيران تغلق حدودها مع العراق من أجل السيطرة على انتشار كورونا في محافظة خوزستان الايرانية

أعلن وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، إغلاق الحدود الإيرانية العراقية وحظر التوافد على محافظة خوزستان (جنوب غربي البلاد)، من أجل السيطرة على انتشار كورونا في هذه المحافظة.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، عن رحماني فضلي، على هامش اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، اليوم، أنه من أهم القضايا التي تمت مناقشتها في الاجتماع هي الوضع الخاص لمحافظة خوزستان، حيث تقرر إغلاق الحدود الإيرانية المشتركة مع العراق.

وأكد فضلي حظر التنقل بين المدن في محافظة خوزستان، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة الحكومية الإيرانية، وكذلك جميع النقابات المهنية، ملزمة بالتعاون في هذا الصدد.

لفت رحماني فضلي إلى التقارير الخاصة بكيفية توفير لقاح كورونا، مضيفا أن "في اجتماع اليوم، تقرر أيضا توفير اللقاحات المشتراة من الدول المختلفة بشكل أسرع ومع تحديد الأولويات ووفق التعليمات التي أقرتها وزارة الصحة".

وفي السياق نفسه، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، إن تشكيك أعداء الثورة في محاربتنا لفيروس كورونا هو هراء وكذب.

وأكد روحاني أنه تم الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إيران فور تسجيلها، لافتا إلى أن "ما يقوم به أعداء الثورة من تشكيك حول عدم إعلان الحكومة عن ذلك لأغراض انتخابية، هراء وكذب".

جاءت تصريحات روحاني خلال حضوره اجتماع اللجنة الوطنية لكورونا، اليوم السبت، الذي أشار فيه إلى مرور عام كامل على تسجيل أول حالة إصابة في البلاد، موضحا أنه منذ اليوم الأول لدخول الفيروس إلى إيران ألزمت الحكومة نفسها بضرورة إطلاع المواطنين على التفاصيل، معللا بأن "صحة المواطنين هي أولوية النظام الإسلامي".