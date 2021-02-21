أبطال الحشد الشعبي لواء 12 " حركة النجباء " يلاحقون عصابات دIعـش المدعومة سعودياً ، بعد هروبهم في بساتين الطارمية شمال بغداد .

التعليقات

محمد فاضل : اللهم بحق محمد وال محمد شافي وعافي سماحة الشيخ الفياض والبسه ثوب الصحة والعافية انك سميع الدعاء ... الموضوع :

اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا

مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين واللعن الدائم على قتلة ... الموضوع :

شاهد.. بنت المجرم المقبور علي حسن المجيد ترد على رغد بنت الطاغية المقبور : ابي قتل زوجك الخائن

زيد مغير : الرد على استهتار الأردن والمملكة الشعوذية هو إيقاف تزويد الأردن بخيرات العراق وإيقاف استيراد أي مادة منهم ... الموضوع :

العراقيون يردون على ابنة الطاغية اللعين صدام ابن صبحة ويقولون لها اخرسي يا سليلة السفاح

لفيف عن مدينة الموصل : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته :- 📍م / مناشدة انسانية لايجاد موقع بديل لمركز شرطة دوميز زمار ... الموضوع :

دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني

مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين وعلى اولاد الحسين ورحمة الله وبركاته ونسال الله ... الموضوع :

راهَنوا على تجهِيلِنا فصفعناهم بالبصيرة..!

مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدنا ومولانا الامام الحسن المشتبى كريم اهل البيت عليه افضل الصلاة والسلام واله الطيبين واللعن ... الموضوع :

مجلس حسيني ـــ ما هي ظلامة الامام الحسن (ع)

مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدنا ومولانا الامام الحسن المشتبى كريم اهل البيت عليه افضل الصلاة والسلام واله الطيبين واللعن ... الموضوع :

مجلس حسيني ـــ ما هي ظلامة الامام الحسن (ع)

مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اخوان الحسين واللعن الدئم على اعداءهم ... الموضوع :

مجلس حسيني ــ بحث في حياة الامام علي الهادي(ع)

زيد مغير : على اليوتيوب علق بعض البهايم لها ومجد بها وبالمقبوراخو هدلة . نصحتها وقلت لها لا تصدقي فقد ... الموضوع :

عرب وين؟؟؟ و رغوده وين ؟؟؟