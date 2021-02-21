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أبطال الحشد الشعبي لواء 12 " حركة النجباء " يلاحقون عصابات دIعـش المدعومة سعودياً ، بعد هروبهم في بساتين الطارمية شمال بغداد .
وكالة انباء براثا
91
2021-02-21
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أبطال الحشد الشعبي لواء 12 " حركة النجباء " يلاحقون عصابات دIعـش المدعومة سعودياً ، بعد هروبهم في بساتين الطارمية شمال بغداد .
إشتباكات عنيفة تجري الآن بين أبطال الحشد الشعبي وعصابات دIعـش المدعومة سعودياً ، في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد.
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