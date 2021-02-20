اغلاق عدد من صيدليات صلاح الدين لرفعها بيع الكمامات

أعلنت دائرة صحة محافظة صلاح الدين، السبت، عن اغلاق عدد من الصيدليات لرفعها أسعار بيع الكمامات .

وقال مدير قسم التفتيش والشكاوى في دائرة صحة محافظة صلاح الدين سداد خير الله في بيان إن “القسم نفذ زيارات ميدانية في عدد من الأقضية وبالتحديد قضاء تكريت وسامراء والطوز لمتابعة عمل الصيدليات الخافرة “.

وأضاف خير الله، أنه “تم غلق عدد من الصيدليات المخالفة ،وخاصة التي قامت بالتجاوز في الأسعار وخاصة الكمامات “.

وتابع خير الله أن “القسم سيستمر بتنفيذ عمليات المراقبة طيلة فترة الحظر الصحي لضمان التزام الصيدليات بأسعار بيع الدواء والمستلزمات الصحية”.