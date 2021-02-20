تفاصيل العملية العسكرية في الطارمية

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، تفاصيل العملية العسكرية في قضاء الطارمية.

وذكر رسول في بيان "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تفيد بوجود مجموعة إرهابية في بساتين الطابي بقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، نفذت قوة مشتركة من الفرقة السادسة بالجيش العراقي والحشد العشائري عملية مداهمة على المكان واشتبكت مع هذه المجموعة الإرهابية".

وبين ان "القوات تمكنت من قتل خمسة منهم، كما أسفرت أيضاً عن استشهاد إثنين من الحشد العشائري وإصابة جندي، ومازالت عملية البحث والتفتيش في هذه المنطقة التي نفذت فيها المداهمة مستمرة".

وكان قوات الحشد الشعبي اعلنت مقتل والي الطارمية والمفتي الشرعي للاعصابات الارهابية فضلا عن ثلاثة قياديين اخرين.