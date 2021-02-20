الفتح: زيادة عديد قوات الناتو فبركة أمريكية للخروج من الباب والدخول عبر الشباك

اعتبر النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي , السبت , قرارحلف الناتو بزيادة عديد قواته في العراق بأنها فبركة أمريكية لبقاء القوات الأجنبية في العراق واصفا القرار بانه اشبه بخروج من الباب والدخول عبر الشباك.

وقال البلداوي في تصريح صحفي ان ” الجانب الأمريكي بعد مواجهته بضغوط داخلية كبيرة لخروج قواته من العراق لجأ الى فبركة جديدة وعبر حلف الناتو الذي يهيمن عليه وذلك بزيادة عديد تواجد القوات الى ثمانية اضعاف ” , واصفا “القرار بأنه اشبه بالمثل الخروج من الباب والدخول من الشباك “.

وأضاف ان ” العراق ليس بحاجة الى قوات اجنبية إضافية” , مبينا ان ” حلف الناتو لو كان جادا في الرغبة بتطوير القدرات الأمنية في البلاد فعليه تزويد القوات الأمنية بالمعلومات الاستخبارية وبالاسلحة المتطورة وبالأخص أسلحة الدفاع الجوي”.

وكان اتحاد علماء المسلمين في ديالى اعرب، امس الجمعة، عن رفضه لقرار الناتو في زيادة عدد جنوده في العراق، عادا إياه احتلالا جديدا تحت يافطة دولية.